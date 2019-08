Landesgartenschau in Kamp-Lintfort : Weltgarten thematisiert auf der Laga den globalen Klimaschutz

Kamp-Lintfort Die Finanzierung des Projektgartens von „Eine Welt Netz NRW“ und „fair/rhein“ für die Landesgartenschau 2020 in Kamp-Lintfort ist komplett bewilligt.

Das Wort Klimaschutz ist im Weltgarten nicht direkt zu finden. Aber der globale Klimaschutz ist dort überall zu entdecken, wenn er am 17. April 2020 mit der Landesgartenschau eröffnet wird. Zum Beispiel lernen Besucher im Orangenparcours, wie sich Orangenmonokulturen in Brasilien auf die Ökologie auswirken, etwa auf den Kohlenstoffdioxidausstoß. Im Kaffeeparcours, der rechts daneben am Eingang liegt, erfahren sie etwas über den immensen Wasserverbrauch einer Plantage, der sich wiederum auf den CO 2 -Ausstoß auswirkt. Oder an der Station Einkaufskorb sehen sie, wie sie die Welt „verändern“, wenn sie zum Beispiel in den Urlaub fliegen und dabei viel Kohlenstoffdioxid ausstoßen.