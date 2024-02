Weltfrauentag in Kamp-Lintfort VHS zeigt einen Film über „Die Unbeugsamen“

Im Anschluss an die Filmvorführung stellen sich Frauen verschiedener Generationen aus der Kamp-Lintforter SPD den Fragen aus dem Publikum. Unter anderem erzählen Gudrun Tscherner-Marx und Elke Stüning von ihren eigenen Erfahrungen in der Lokalpolitik. Der Filmabend findet am Donnerstag, 7. März, 18 Uhr, im Pferdestall im Schirrhof, Friedrich-Heinrich-Allee 79c, statt. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf für fünf Euro. An der Abendkasse kosten die Karten für den Abend sieben Euro.