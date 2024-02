Vorträge, Musik und Tanz in Kamp-Lintfort Programm zum Weltfrauentag im Schirrhof

Der Internationale Frauentag wurde vor mehr als hundert Jahren von der internationalen Frauen -und Arbeiterinnenbewegung erkämpft und erinnert an die Forderungen von Frauen weltweit nach einem selbstbestimmten, gewaltfreien und sicheren Leben. Gefeiert wird er am 8. März. Einen Tag später, am 9. März, 17 Uhr, findet eine Veranstaltung anlässlich des Weltfrauentags im Schirrhoff Kamp-Lintfort statt (Friedrich-Heinrich-Allee 79). Der Awo-Kreisverband Wesel lädt dazu gemeinsam mit den Integrationsagenturen Kamp-Lintfort und Moers, der Stadt Kamp-Lintfort, der Fachstelle für Demokratie der Stadt Moers und dem Verein Kulturprojekte Niederrhein ein.