Weihnachtsmarkt in Kamp-Lintfort : Budenzauber unterm Förderturm

(v.l.) Susanne Toussaint, Andreas Iland, Thomas Scheffler, Christoph Landscheidt, Johannes Hümbs, Christoph Müllmann und Manfred Kant freuen sich. Foto: Norbert Prümen

Kamp-Lintfort Der Weihnachtsmarkt im Zechenpark startet am 24. November. An den beiden ersten Adventswochenenden erwarten die Besucher Budenzauber und Lichterglanz. Ein tägliches Bühnenprogramm ist ebenfalls vorbereitet. Worauf sich die Kinder freuen dürfen.

Am ersten und zweiten Adventswochenende weihnachtet es wieder auf dem Quartiersplatz im Zechenpark. Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr, zu der die Stadt und Mo.Event als Veranstalter 12.000 Besucher begrüßen konnten, soll die Zahl in diesem Jahr mit einigen Neuerungen und hoffentlich ohne Einschränkungen getoppt werden. Die Vorbereitungen für den Weihnachtsmarkt unterm Förderturm laufen bereits seit April. Darauf dürfen sich die Besucher vom 24. bis zum 27. November sowie vom 1. bis 4. Dezember freuen:



Der Budenzauber Der Weihnachtsmarkt wird auf dem Quartiersplatz aufgebaut. Lokale und regionale Beschicker wollen ihre weihnachtlichen Bastelarbeiten und Geschenkideen in insgesamt 28 Hütten zum Verkauf anbieten. Die Auswahl ist groß: Die Besucher dürfen sich auf Strick- und Näharbeiten, Modeaccessoires, Dekoration, Floristik bis Holzarbeiten, Kerzen, Kunst und allerlei mehr freuen. Am zweiten Adventswochenende werden zahlreiche Anbieter wechseln, so dass sich ein mehrfacher Besuch des Budenzaubers unterm Förderturm lohnt.



Essen und Trinken Das gastronomische Angebot ist in diesem Jahr erweitert worden. An den verschiedenen Ständen soll Süßes und Herzhaftes angeboten werden. Dazu zählen beispielsweise Schinkenbraten, Flammkuchen, Reibekuchen und Crêpes. Die Eventlocation Lufre bietet Flammlachs an. Die Preise für eine Bratwurst werden laut Manfred Kant von Mo.Event zwischen drei und vier Euro, für einen Glühwein zwischen 3,50 bis 4,50 Euro liegen. „Wir müssen die Preise zwar ein bisschen anheben, gehören in der Region jedoch noch zu den günstigsten Beschickern“, so Kant.

Info Immer von donnerstags bis sonntags Die Öffnungszeiten Der Weihnachtsmarkt findet vom 24. bis zum 27. November und vom 1. bis 4. Dezember statt. Die Öffnungszeiten sind donnerstags von 18 bis 22 Uhr, freitags von 16 bis 22 Uhr, samstags von 14 bis 22 Uhr und sonntags von 12 bis 20 Uhr. Weitere Infos im Internet unter www.kamp-lintfort.de