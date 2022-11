Kunsthandwerk im Zechenpark Upcycling auf dem Weihnachtsmarkt

„Die Pralinen sind ein Genuss, sie sind ein Renner“, freut sich Therese Pieczyk. Die Leiterin der Kleinen Offenen Tür an der Rundstraße im Gestfeld steht am Stand der Kirchengemeinde St. Josef. „Viel Gruppen aus der Gemeinde sind eingebunden, zum Beispiel die Kindergärten oder die Begegnungsstätte 50 Plus im Don-Bosco-Heim an der Vinnstraße. Die Messdiener stellen die Pralinen her.“ Die KOT hat unter anderem Lesekissen für Kinder gefertigt. „Wir sind das erste Adventswochenende hier“, sagt Therese Pieczyk. „Zum Glück ist das Wetter besser als im letzten Jahr. Am zweiten Adventswochenende pausieren wir. Am dritten Adventswochenende haben wir einen Stand auf dem Kamper Adventsmarkt.“