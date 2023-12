Weihnachtsmarkt 2023 in Kamp-Lintfort „Kali“ bummelt durchs Weihnachtsdorf

„Dieser Weihnachtsmarkt ist mit Abstand der schönste am ganzen Niederrhein“, begann er und erhielt dafür begeisterten Applaus. „Ich weiß, die Welt ist im Augenblick ziemlich in Unruhe, aber die Weihnachtsbotschaft hat auch etwas mit Frieden zu tun“, fuhr er fort, „deswegen lassen Sie uns hier auf diesem schönen Weihnachtsmarkt das Geschehen draußen für ein paar Stunden vergessen.“ Das war bei dem vielfältigen Angebot an den in diesem Jahr vorhandenen 28 festlich beleuchteten Verkaufständen nicht schwer. „Wir sind schon zum zweiten Mal mit dabei. Es lohnt sich einfach, hier mitzumachen“, erklärte Isabell Weiler von der Messdiener-Gemeinschaft der Kamp-Lintforter Gemeinde St. Josef. „Sie und ihre Mitstreiter boten an diesem Abend in ihrer Hütte von den Gemeindekindern selbst gemachte Pralinen an.