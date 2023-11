Hilfsaktion in Kamp-Lintfort Weihnachtspakete sollen Tafel-Kunden eine Freude machen

Info

Die Sammeltermine Die gepackten Weihnachtskisten werden angenommen am Freitag, 15. Dezember, 14 bis 18 Uhr, bei der Tafel im Gestfeldcenter, Rundstraße 35, sowie am Samstag, 16. Dezember, 9 bis 13 Uhr, in der Christuskirche an der Friedrich-Heinriche-Allee 22 in Kamp-Lintfort