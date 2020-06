Kamp-Lintfort : Weihbischof: „Große Hoffnung in Synodalen Weg“

Kamp-Lintfort Zum zweiten Mal empfing Regionalbischof Rolf Lohmann Politiker beim Niederrhein-Gipfel zum Gespräch auf Kloster Kamp. Die Gespräche standen deutlich unter dem Eindruck der Folgen der Corona-Pandemie.

Trotz der Pandemie bleibe der Umweltschutz. „ein primäres Thema“, betonte Lohmann. Er selbst habe bereits mehrfach das Aktionsbündnis „Fridays for Future“ unterstützt und habe bei seinen zahlreichen Begegnungen am Niederrhein immer wieder mit ökologischen Themen zu tun, insbesondere mit Blick auf die Landwirtschaft und den Kiesabbau.

Das sei in der Tat, sagte Charlotte Quik „ein großes Spannungsfeld“. Einerseits gebe es in der Region einen Rohstoff, an dem sehr großes Interesse bestehe, andererseits müsse aber neben der Bedarfsdeckung auch die Region in den Blick genommen werden. Zur Landwirtschaft erklärte Bernd Reuther, dass es wichtig sei, mit den Landwirten im Dialog zu bleiben. „Auch in der konventionellen Landwirtschaft wird an vielen Stellen nachhaltig und verantwortungsbewusst gewirtschaftet“, sagte er.