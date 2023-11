Studie für den Kreis Kleve Immer eine Fiets voraus

Parkhäuser In den Niederlanden gibt es das weltweit größte Fahrradparkhaus. Das steht in Utrecht und ist für mehr als 12.600 Fahrräder ausgelegt. „Und hier ist man schon froh, wenn man mal einen Fahrradkäfig hat“, sagt Pachan. Das deutschlandweit größte Fahrradparkhaus steht in Münster. Es hat immerhin Kapazitäten für 3500 Fahrräder. Das Abstellen von Rädern ist in den Fahrradparkhäusern in den Niederlanden für 24 Stunden kostenfrei. Am Wegesrand hingegen fallen häufig hohe Gebühren an. Ziel ist die Ordnung des Fahrradparkens.