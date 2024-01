Kultur in Kamp-Lintfort Was das Folkwang-Gitarrenfestival in Kamp-Lintfort bietet

Gitarrenmusik von höchster Qualität bietet in diesem Jahr wieder das „Internationale Folkwang Gitarrenfestival“. Dabei präsentieren sich von Sonntag, den 4. bis einschließlich Mittwoch, den 21. Februar eine Vielzahl erstklassiger Gitarristinnen und Gitarristen. Dazu gehören die drei Gewinner des NRW-Gitarrenpreises 2023, Émilie Fend aus Frankreich, Polina Gigauri aus der Ukraine und Konstantinos Zachariadis aus Griechenland. Das Preisträgerkonzert findet statt in Essen, Düsseldorf, Bottrop, Mülheim an der Ruhr – und zum nunmehr zweiten Mal nach 2023 auch in Kamp-Lintfort.