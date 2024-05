VHS-Gesundheitsforum in Kamp-Lintfort Wenn die Schilddrüse krank wird

Um die Schilddrüsene geht es im VHS-Gesundheitsforum am Donnerstag, 13. Juni, 17 Uhr. Von einer Unter- oder Überfunktion der Schilddrüse sowie einer Vergrößerung dieses Organs sind Millionen von Menschen betroffen. Über die Ursachen dieser Erkrankung sowie die Behandlungsmöglichkeiten informiert Katja Marx, Leitende Oberärztin der Chirurgischen Klinik I am St. Bernhard-Hospital in Kamp-Lintfort.