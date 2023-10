Vortrag in Kamp-Lintfort Wärmeplanung und Heizungssanierung

Die Bundesregierung will den Umstieg auf Erneuerbare Energien beim Heizen einleiten und damit den Klimaschutz und die Energieunabhängigkeit in Deutschland voranbringen. Aber was haben kommunale Wärmeplanung und das Thema Heizungssanierung miteinander zu tun? Viele Kommunen und ihre Bürger stehen im Hinblick auf die Ziele der Wärmewende und die Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) bereits heute vor großen Herausforderungen. Die Stadt Kamp-Lintfort und die Stadtwerke Kamp-Lintfort laden daher zu einer Veranstaltung ein. Mit der kommunalen Wärmeplanung wird die Planungsgrundlage für eine zukunftsfähige und klimaneutrale Wärmeversorgung für Kamp-Lintfort bis zum Jahr 2045 geschaffen. Zur Einführung erläutert Christopher Tittmann, Klimaschutzmanager der Stadt Kamp-Lintfort, die Zusammenhänge zwischen GEG und kommunaler Wärmeplanung. Christoph Wissing, Mitarbeiter im Vertrieb und zertifizierter Energieberater bei den Stadtwerken, gibt im Anschluss einen Überblick über die im September 2023 verabschiedete Novelle des Gebäudeenergiegesetzes und die daraus resultierenden Anforderungen an Heizungen. Denn ab dem 1. Januar 2024 muss möglichst jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit Erneuerbaren Energien betrieben werden. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 19. Oktober, im Rathaus (Großer Sitzungssaal) statt. Beginn ist um 17.30 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung per E-Mail an christopher.tittmann@kamp-lintfort.de.