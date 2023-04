Neuer Verein „Von Herzen Kamp-Lintfort“ Werbegemeinschaft erfindet sich neu

Eine funktionierende Werbegemeinschaft – so manche Stadt kann davon nur träumen. Beispiel Moers: Dort hat sich der Werbering nach langem Siechtum vor ein paar Jahren aufgelöst. In Kamp-Lintfort blüht und gedeiht die Händler-Gemeinschaft dagegen. 127 Mitglieder hat sie derzeit, Tendenz steigend, allein seit 2022 seien 14 neue Mitglieder hinzugekommen, berichteten Vorstandsmitglieder am Freitag. „Wir sind stolz darauf, dass wir immer stärker werden“, sagte Geschäftsführerin Bettina Reiner.