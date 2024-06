Verkehrsunfall in Kamp-Lintfort Pedelec-Fahrer wird schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der Franzstraße in Kamp-Lintfort ist am Sonntagvormittag ein 69-jähriger Mann aus Moers schwer verletzt worden. Er fuhr mit seinem Pedelec auf der Franzstraße in Richtung Moerser Straße. Etwa in Höhe der Hausnummer 75 öffnete eine 20-jährige Frau aus Kamp-Lintfort ihre Fahrertür, ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten. Der 69-Jährige versuchte auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß mit der Fahrzeugtür nicht mehr verhindern und stürzte zu Boden. Dabei zog sich der Mann schwere Kopfverletzungen zu. Zum Unfallzeitpunkt trug der Mann keinen Helm. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Lebensgefahr konnte durch den vor Ort eingesetzten Notarzt ausgeschlossen werden.