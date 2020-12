Kostenpflichtiger Inhalt: Brutales Verbrechen in Kamp-Lintfort : Fall „Bärbel Werner“ wird neu aufgerollt

Die 20-jährige Bärbel Werner wurde am 10. Februar 1987 Opfer brutaler Gewalt. Foto: Polizei

Kamp-Lintfort 1987 wurde die 20 Jahre alte Kamp-Lintforterin auf dem Nachhauseweg brutal erschlagen. Vorher hatte sie mit Freunden in einer Kneipe in der Moerser Innenstadt gefeiert. Der Cold Case ist am Mittwoch Thema bei Aktenzeichen XY.