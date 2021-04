Corona-Pandemie in Kamp-Lintfort : Veranstalter sagen Extraschicht und Zechenparkfest in Kamp-Lintfort ab

Kamp-Lintfort Die Veranstalter hoffen, dass die Veranstaltung 2022 in Verbindung mit der Extraschicht stattfinden kann. Diesen Sommer müssen die meisten Veranstaltungen wegen der Corona-Pandemie ausfallen.

Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie muss das für Ende Juni geplante Zechenparkfest in Kamp-Lintfort ausfallen. Das teilte die Stadt Kamp-Lintfort am Freitag mit. Noch vor wenigen Monaten haben die Veranstalter mit reservierter Zuversicht auf den Veranstaltungssommer 2021 geblickt. Doch auch in diesem Jahr müssen die meisten Veranstaltungen leider ausfallen. Am Freitag sagte denn auch die Ruhr-Tourismus GmbH die Extraschicht ab. Das Zechenparkfest sollte in Verbindung mit der „Extraschicht“ am letzten Juni-Wochenende auf dem Zechengelände stattfinden. Mit der Veranstaltung wollte man an die Landesgartenschau erinnern und erneut ein vielfältiges kulturelles Programm bieten. Geplant waren unter anderem eine Pflanzentauschbörse, Improtheater, Konzerte und ein spezielles Kinderprogramm mit Spiel- und Sportangeboten im Zechenpark.