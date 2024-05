Schlägerei auf der Vatertagskirmes Täter treten 16-Jährigem ins Gesicht

Bei einem Streit unter drei Gleichaltrigen hat ein 16-Jähriger am Donnerstagabend um 21.15 Uhr auf der Vatertagskirmes Verletzungen im Gesicht erlitten. Im Rahmen der Streitigkeiten schlugen die beiden Täter den 16-Jährigen. Nachdem er zu Boden gegangen war, traten sie ihm ins Gesicht. Ein Rettungswagen brachte den Jugendlichen zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung nach den beiden Tätern verlief laut Kreispolizei Wesel ohne Erfolg. Zeugen werden gebeten sich unter Telefon 02842 9340 auf der Polizeiwache in Kamp-Lintfort zu melden.