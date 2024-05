Vatertagskirmes in Kamp-Lintfort Schiffschaukel und Krake sorgen für Kirmesspaß und Nervenkitzel

Und so geht es weiter: Am Samstag öffnet die Kirmes von 14.30 bis 24 Uhr. Am Sonntag laufen die Fahrgeschäfte laufen von 12.30 bis 24 Uhr. Von 14 bis 18 Uhr wird ein kostenloses Kinderschminken angeboten. Außerdem sind gegen 15 Uhr Figuren aus den Disney-Filmen unterwegs. Am Montag ist die Kirmes von 14.30 bis 24 Uhr geöffnet, wenn Betrieb ist. Am Montag gibt es einen Blue Monday. Die Kirmesbesucher erhalten zwei Fahrten zum Preis von einer, wenn sie einen Flyer vorlegen. Diesen erhalten sie in mehreren Kamp-Lintforter Geschäften.