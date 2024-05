Streit auf der Vatertagskirmes in Kamp-Lintfort Junge wird durch Kopfstoß leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat ein 13-jähriger Junge aus Duisburg bei einem Streit auf der Vatertagskirmes in Kamp-Lintfort erlitten. Am Sonntagabend gerieten zwei Kinder (11 und 13 Jahre) um kurz vor 20 Uhr mit einem Jugendlichen an einem Fahrgeschäft an der Moerser Straße in eine Auseinandersetzung. Im Rahmen der Streitigkeiten gab der bislang unbekannte Jugendliche dem 13-jährigen Duisburger einen Kopfstoß. Dieser erlitt leichte Verletzungen und konnte an den hinzugerufenen Vater übergeben werden. Der Täter entkam laut Polizei unerkannt. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 16 Jahre, schwarze Haare, schwarzer Oberlippenbart. Er trug eine Weste. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben, werden gebeten, sich unter Telefon 02842 934-0 bei der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort zu melden.