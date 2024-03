Unfallflucht in Kamp-Lintfort Wer hat diesen Zettel geschrieben?

(RP) Die Polizei sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht vom Mittwoch (28. Februar). In der Zeit zwischen 18.30 Uhr und 19.45 Uhr war ein grauer BMW, den eine Kamp-Lintforterin an der Sudermannstraße auf einem Parkplatz gegenüber der Sporthalle abgestellt hatte, von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt worden. Als die Frau zu ihrem Auto zurückkehrte, wurde sie auf einen Schaden hinten links am BMW aufmerksam. Lediglich ein Zettel eines unbekannten Zeugen war hinter ihrer Windschutzscheibe zurückgelassen worden, mit einem Kennzeichen, das die Polizei bislang keinem Pkw zuordnen konnte. Deshalb wird der Zeuge, der den Zettel am Fenster des beschädigten BMW hinterlassen hat, gebeten, sich bei der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842-934 0 zu melden. Auch andere Zeugen werden gebeten, dort Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht zu geben.