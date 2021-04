Einsätze in Neukirchen-Vluyn und Kamp-Lintfort : Drei Verletzte nach Unfall – Carport in Flammen

Die Unfallstelle auf der Geldernsche Straße. Foto: Norbert Prümen

Auf der auf der Geldernsche Straße kam es am Freitagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall. In Kamp-Lintfort wurde die Feuerwehr am Samstagmorgen zur Ringstraße gerufen.

Nicht angeschnallt: Drei Personen bei Auffahrunfall verletzt Am Freitag gegen 15.45 Uhr ist es in Neukirchen-Vluyn zu einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war eine 41 Jahre alte Pkw-Fahrerin aus Neukirchen-Vluyn auf der Geldernsche Straße aus Richtung Rayen kommend unterwegs. Weil sie nach links in die Vluynbuscher Straße abbiegen wollte, musste sie verkehrsbedingt anhalten. Die beiden dahinter fahrenden Fahrzeugführer, ein 40 Jahre alter Mann aus Kamp-Lintfort und ein 52-Jähriger aus Oberhausen, hielten ebenfalls an. Ein 25 Jahre alter Autofahrer aus Wachtendonk bemerkte das allerdings zu spät und fuhr auf den stehenden Wagen des 52-Jährigen auf. Das Auto wurde dabei circa. 50 Meter weiter in den Grünstreifen geschoben. Der 25 Jahre alte Fahrer und seine 19 Jahre alte Beifahrerin waren nicht angeschnallt und erlitten schwere Verletzungen. Sie wurden zur Behandlung in örtliche Krankenhäuser gebracht. Auch der 52-Jährige fuhr ohne Sicherheitsgurt. Er erlitt leichte Verletzungen. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Geldernsche Straße gesperrt.