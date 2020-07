Unfall nach Autorennen in Kamp-Lintfort? : Auto landet auf dem Dach

Kamp-Lintfort Zwei junge Männer aus Kamp-Lintfort waren am Freitagabend hintereinander auf der Eyller Straße in Fahrtrichtung Moerser Straße unterwegs. Nach Zeugenangaben fuhren beide mit überhöhter Geschwindigkeit.

Am Freitag ist es gegen 22.50 Uhr auf der Eyller Straße in Kamp-Lintfort zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden gekommen. Wie die Polizei mitteilt, waren zwei junge Männer aus Kamp-Lintfort im Alter von 21 und 24 Jahren mit ihren Autos hintereinander auf der Eyller Straße in Fahrtrichtung Moerser Straße unterwegs. Nach Zeugenangaben fuhren beide mit überhöhter Geschwindigkeit. In Höhe der Ferdinantenstraße überholte der 24-Jähriger den 21-Jährigen und verlor im Anschluss die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem geparkten Pkw und überschlug sich. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Der 21-Jährige blieb unverletzt. Der 24-Jährige musste die Nacht vorsorglich im Krankenhaus verbringen. Eine Augenzeugin erlitt einen Schock. Auch sie blieb zur Beobachtung in einem Krankenhaus. Das Fahrzeug des 24-Jährigen wurde total beschädigt, an insgesamt drei geparkten Pkw entstand Sachschaden, unter anderem durch umherfliegende Trümmerteile. Neben der Fahrbahn wurden zwei Verkehrsschilder und ein Zaun auf einer Länge von circa 15 Metern beschädigt. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro. Die Unfallfahrzeuge und die Führerscheine wurden sichergestellt.