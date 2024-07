Verkehrsunfall in Kamp-Lintfort Muldenkipper bricht durch Brückengeländer

Ein Muldenkipper ist am Donnerstagmorgen um 9.32 Uhr im Bereich der Nordtangente/Rheinstraße abschüssig von der Fahrbahn abgekommen. Dabei brach das Fahrzeug durch ein Brückengeländer vor Ort und stoppte erst in einem Grünstreifen. Wie die Kreispolizei Wesel berichtete, handelt es sich um einen Alleinunfall. Aktuell läuft die Bergung des Lkw. Dafür müssen unteren anderem Bäume und Grün zurückgeschnitten werden. Auch der Tank des Fahrzeugs wird abgepumpt, damit der Inhalt nicht ins Erdreich fließt. Der Muldenkipper hatte laut Polizei kein Gefahrgut geladen. Straßen NRW sichere jetzt die Gefahrenstelle ab, denn beim Unfall sei das Brückengeländer beschädigt worden, teilt die Kreispolizei Wesel mit. Eine Person wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Autofahrer müssen sich auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Es werde aktuell geprüft, ob weitere Behörden eingeschaltet werden müssen.