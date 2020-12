Feuerwehr-Einsatz in Kamp-Lintfort : Unfall auf der A 57: Feuerwehr birgt Verletzten

Kamp-Lintfort An der Anschlussstelle Adonkshof in Richtung Nimwegen kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine verletzte Person aus einem Fahrzeug geborgen werden musste.

Zu einem Einsatz auf der A57 ist die Kamp-Lintforter Feuerwehr am Freitag ausgerückt. An der Anschlussstelle Adonkshof in Richtung Nimwegen kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine verletzte Person aus einem Fahrzeug geborgen werden musste. Für die Bergung der verletzten Person durch den ebenfalls alarmierten Rettungsdienst musste die Feuerwehr das Fahrzeugdach entfernen. Kurzzeitig mussten für die Arbeiten am Fahrzeug beide Fahrspuren durch die Polizei gesperrt werden. Die Einsatzkräfte stellten fest, dass die anderen Verkehrsteilnehmer trotz Warnhinweisen deutlich zu schnell an der Unfallstelle vorbeifuhren. Zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer und vor allem aller Einsatzkräfte bittet die Feuerwehr darum, an Unfallstellen besonders vorsichtig zu fahren und die Geschwindigkeitsbeschränkungen gewissenhaft zu befolgen.