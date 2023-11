Unesco-Schule in Kamp-Lintfort Gesamtschüler pflanzen Bäume fürs Klima

Herausragendes Projekt sei die Arbeit des Färbergartenteams. Bereits im Februar 2023 setzten sich die Mitglieder dafür ein, Bäume bei der Aktion „Klimabäume Ruhr“ zu erhalten. Im August nahm das Team am Greenday-Tag teil, einem Treffen aller Institutionen, die an den Klimabäumen Ruhr beteiligt sind. Die Kinder der Färbergarten-AG erkundeten unter anderem durch eigene kleinere Untersuchungen die ökologische Bedeutung von Vegetation und grüner Infrastruktur. Schließlich wurden die noch zarten Obstbäumchen auf die mit dem Grünflächenamt abgesprochenen Standorte im rechten Färbergartenteil gepflanzt. Biologielehrerin Kirsten Matthes und Kunstlehrer Dr. Jörg Grütjen freuen sich: „Es ist schön zu sehen, dass die Kinder die Patenschaft der Bäume vom Pflanzen bis zum Gießen und zur Pflege mit so viel Freude übernehmen.“ Schulleiterin Sabine Kliemann zeigt sich beeindruckt von so viel Engagement: „Ein weiterer Aspekt dieser großartigen Aktion ist die Aufwertung der Wildwiese zur Streuobstwiese. Es werden nicht nur alte Obstbaumsorten gerettet, sondern auch die biologische Vielfalt bewahrt.“ Die Streuobstwiese ist Bestandteil des Gesamtprojekts der Metropole Ruhr zur Klimaverbesserung der Region. Pädagogisch ist die Wildwiese in ein „Schule der Zukunft (SdZ)“-Projekt eingebunden, das sich 2024 intensiv mit Wildwiesen beschäftigen werde.