Unesco-Schule in Kamp-Lintfort Grundschüler besuchen das „School FabLab“

Kamp-Lintfort · In einer spannenden Kooperation und in einem gemeinsamen Austausch haben sich die Schüler der Grundschule am Pappelsee und der Unesco-Gesamtschule mit der Bedeutung von Kinderrechten auseinander gesetzt. Das sind die Ergebnisse.

05.05.2024 , 17:15 Uhr

Im School FabLab produzierten die Schüler Beutel mit der Aufschrift Kinderrechte. Foto: Unesco-Schule Kamp-Lintfort

Stolz präsentieren die Kinder der 4. Klasse der Grundschule am Pappelsee ihre selbst bedruckten Kinderrechte-Turnbeutel. „Die Turnbeutel sind nicht nur praktische Accessoires, sondern auch kraftvolle Symbole für die Wichtigkeit von Kinderrechten in unserer Gesellschaft,“ erklärt Tina Ritte, Schulleiterin der Grundschule am Pappelsee, das Projekt. Im Rahmen des Prozesses der Zertifizierung zur Kinderrechteschule hatten die Pappelsee-Schüler zunächst die Klasse 8f der Unesco-Schule in einem interaktiven Workshop zum Thema Kinderrechte fortgebildet. Im Gegenzug zeigten die Unesco-Schüler den Kindern der Grundschule Gestaltungsmöglichkeiten für die Umsetzung ihrer Ideen zum Thema Kinderrechte im School FabLab der Gesamtschule. Unter der Anleitung von Lehrer Gerhard Mattissen nutzten sie gemeinsam Techniken wie den Schneideplotter, Flexfolien und eine Transferpresse in der Werkstatt für digitale Fertigung. Dabei entstanden die Turnbeutel mit der klaren Botschaft: „Kinder haben Rechte". „Die Zusammenarbeit wurde von beiden Seiten enthusiastisch aufgenommen. Sie bot eine großartige Gelegenheit zum jahrgangsübergreifenden Lernen und Austausch“, betont Gerhard Mattissen, Lehrer an der Unesco-Schule. Die Lehrkräfte zeigten sich begeistert von dem Engagement und der Kreativität ihrer Schülerinnen und Schüler und sehen in diesem Projekt einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu einer kinderfreundlichen Gesellschaft, in der die Rechte und Bedürfnisse der jungen Generation respektiert und gefördert werden, heißt es einer Pressemitteilung der Unesco-Schule. „Durch das Tragen der individuell gestalteten Beutel können die Kinder ihre Überzeugungen lautstark in die Öffentlichkeit tragen und helfen, das Bewusstsein für Kinderrechte weiter zu stärken, im Einklang mit den Zielen der Unicef“, erklärt Nele Hoffmann, Lehrerin an der Grundschule Pappelsee. „Auch Teamwork und Wertschätzung für das Wissen anderer Menschen verschiedener Altersgruppen und Kulturen stehen im Vordergrund.“ Sabine Kliemann, Schulleiterin der Gesamtschule, freut sich: „Diese inspirierende Zusammenarbeit ist ein wichtiges Beispiel dafür, wie Schulen gemeinsam dazu beitragen können, das Bewusstsein für wichtige gesellschaftliche Themen zu schärfen und junge Menschen zu befähigen, aktiv an der Gestaltung ihrer Zukunft teilzuhaben.“

(aka)