Stadtplanung und Umwelt in Kamp-Lintfort : Bürger kritisieren im Umweltausschuss geplante Baumfällungen

Kamp-Lintfort Eine Gruppe Kamp-Lintforter hat sich im Umweltausschuss für den Erhalt der Linden an der Heinrichstraße stark gemacht. Sie begründete ihre Kritik mit dem Klima- und Umweltschutz. Die Fraktionen befassen sich im nächsten Stadtentwicklungsausschuss mit dem Thema.

Obwohl die Fraktionen sich erst im Ausschuss für Stadtentwicklung am Dienstag, 17. Mai, mit dem Thema befassen, hat eine kleine Bürger-Gruppe am Mittwoch die Gelegenheit ergriffen, im Umweltausschuss ihren Unmut über das Vorhaben kundzutun. Während Dezernent Martin Notthoff die Anwesenden bat, sich die Fragen für die Sitzung am 17. Mai aufzusparen, und erklärte, diese vorher auch nicht beantworten zu können, gewährte Ausschussvorsitzender Simon Lisken (CDU) den Bürgern das Wort.

Sie begründeten ihre Kritik vor allen mit Klima- und Umweltschutz und baten die Politiker das Konzept in Anbetracht der Klima-Entwicklung zu überdenken. „Mit den Amberbäumen, die neu gepflanzt werden sollen, kann die hiesige Tierwelt nichts anfangen. Wo soll sie leben, wenn ihre heimische Natur weg ist“, fragte eine Kamp-Lintforterin. Die neuen Bäume würden Jahrzehnte benötigten, bis sie die Größenordnung der Linden erreicht hätten, kritisierte eine andere Einwohnerin. Dass die Linden laut Baumgutachten keine zehn Jahre mehr haben sollen, wollten die meisten nicht glauben. Es wurde kritisiert, dass es in Kamp-Lintfort keine Baumschutzsatzung gibt. „Es entstehen so viele Neubaugebiete. Die Leute müssen angehalten werden, Bäume zu pflanzen“, hieß eine Forderung. Eine Einwohnerin erinnerte an die Kommunale Verpflichtungserklärung, die alle Fraktionen im Stadtrat unterschrieben hätten, um „global zu denken und lokal zu handeln“. „Das Spiel, Große weg und Kleine hin, bringt dem Klima keinen Nutzen“, hieß es. Martin Notthoff verwies darauf, dass in einer Anlieger-Information „20 Mal so viele Bürger“ dafür gewesen seien, die Linden zu fällen und diese durch Amberbäume zu ersetzen. Der Stadtentwicklungsausschuss tagt am 17. Mai, 15 Uhr.