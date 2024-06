Baustelle in Kamp-Lintfort Schulstraße wird saniert – das sind die Umleitungen

Die Schulstraße wird ab Montag, 24. Juni, im Bereich des Kreisverkehrs Rundstraße bis zur Krusestraße saniert. Zuerst wird der Bereich zwischen dem Kreisverkehr und der Brandstraße erneuert. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, beinhalten diese Arbeiten die Erneuerung sämtlicher Entwässerungsanlagen, der Beleuchtungsanlage und der gesamten Straßenoberfläche einschließlich des Straßenbegleitgrüns. Dafür wird die Schulstraße im vor genannten Bereich, einschließlich der Einmündungen des Bendstegs und der Straße Am Pappelsee voll gesperrt, so dass die beiden Straßen als Sackgassen eingerichtet werden. Der Verkehr auf der Friedrich-Heinrich-Allee aus Richtung Neukirchen-Vluyn kommend wird am Bendsteg vorbeigeführt und über die Konradstraße, Eyller Straße und Ferdinantenstraße umgeleitet. Aus dem Zentrum kommend, wird der Verkehr auf der Friedrich-Heinrich-Allee über den Dieprahmsweg und Rundstraße zur Schulstraße umgeleitet. Aus der Ferdinantenstraße kommend führt die Umleitung über die Rundstraße und Dieprahmsweg zur Friedrich-Heinrich-Allee und zur Heinrichstraße. Für die Umsetzung dieses Bauabschnitts ist eine Bauzeit bis zum 17. Oktober vorgesehen. Für Rückfragen zur Baustelle steht der zuständige Bauleiter der Stadt Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842 912314 zur Verfügung.