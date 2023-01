Aktion für den guten Zweck Hilfe für ukrainische Flüchtlinge – Rotary Club versteigert Bilder von Prominenten

Der Rotary Club stieß auf eine gute Resonanz: Nicht nur die Bürgermeister Christoph Landscheidt (Kamp-Lintfort), Christoph Fleischhauer (Moers) und Dietmar Heyde (Rheinberg) beteiligten sich mit ihren Kunstwerken an der Aktion, sondern auch andere Persönlichkeiten wie zum Beispiel die Künstler Pit Bohne, Otmar Alt und Thomas Baumgärtel. Das Land NRW steuerte ein handsigniertes Foto von Ministerpräsident Hendrik Wüst mit „Ukraine-Schleife“ bei. Der Erlös der Versteigerung ist für die ukrainischen Flüchtlinge gedacht, denen in Copceac in Moldawien geholfen wird. Der Rotary Club Kamp-Lintfort / Grafschaf Moers ist den Helfern vor Ort durch persönliche Kontakte eng verbunden. „Sie können gewährleisten, dass alles, was dorthin vermittelt wird, dort auch uneingeschränkt ankommt“, heißt es in einer Pressemitteilung des Clubs.