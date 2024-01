Tanzen in Kamp-Lintfort Turniertänzer haben den Aufstieg im Blick

Günter und Michaela Eickelkamp haben 2024 den Aufstieg in die Meisterklasse III B fest im Blick. „Im Januar ist es soweit“, freut sich das Turniertanzpaar, das für das Tanzzentrum Niederrhein im Standard-Tanz startet und in der modernen Anlage an der Rheurdter Straße in Kamp-Lintfort seine sportliche Heimat hat. „Es fehlen uns nur noch 18 Punkte.“ 2023 endete die Saison für das Paar mehr als erfolgreich: Bei den Mainhatten Dance Days in Frankfurt holten sich Michaela und Günter Eickelkamp nicht nur wertvolle Aufstiegspunkte, sondern auch die Silbermedaille. Punkte sammelten sie auch auf einem Turnier in Bielefeld. Jetzt wird fleißig für das entscheidende Turnier trainiert, auf dem sie den Aufstieg in ihrer Altersklasse klar machen wollen.