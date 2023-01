Tourismus in Kamp-Lintfort Vier Sterne für die Ferienwohnung

Wie die niederländische Familie zum Beispiel, die die Ferienwohnung schon zum sechsten Mal für den Urlaub gemietet hat. Gäste aus Marokko, Brasilien und den USA konnte das Paar in seinem Haus an der Stephanstraße begrüßen. Düsseldorfer Messebesucher haben sich ebenso eingemietet wie Hochschulprofessoren, die an der Fakultät Kommunikation und Umwelt in Kamp-Lintfort unterrichten. „Man erlebt sehr viel. Und zu 99 Prozent nur Positives“, erzählen Alexandra Arnolds und Gerald Vogel. In ihrem Haus eine Ferienwohnung einzurichten, damit habe man schon länger geliebäugelt, sagt die Hauseigentümerin. „Wir wollten die Wohnung nicht fest vermieten. Es war schon immer ein Familienhaus.“