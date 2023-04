Tour in Neukirchen-Vluyn/Kamp-Lintfort Auf dem Rad lokale Kulinarik entdecken

Neukirchen-Vluyn/Kamp-Lintfort · Zwölf inhabergeführte Adressen laden am 13. Mai zu Verkostungen ein. Die Strecke, die per Rad zurückgelegt wird, führt durch Neukirchen-Vluyn und Kamp-Lintfort. Warum es lohnt, an der kulinarischen Schnitzeljagd teilzunehmen.

24.04.2023, 17:30 Uhr

Eine der Stationen ist die Bio-Ölmanufaktur La Vida Verde von Lars Kraus in Vluyn. Foto: Rüdiger Bechhaus

Von Sabine Hannemann

Unterwegs mit dem Rad zur geschmacklichen Vielfalt lautet das Motto am 13. Mai. Zwölfmal machen die Radler bei der kulinarischen Schnitzeltour Station an Lokalen, Feinkostadressen, produzierenden Betrieben und Weinläden. Der Blick über die Schulter ist ausdrücklich erwünscht. Die Unternehmen bieten Wissenswertes über die Produktion wie Kostproben, um auf die geschmackliche Vielfalt aufmerksam zu machen.