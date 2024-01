Musik in Kamp-Lintfort „In jedem von uns steckt ein Musiker“

Musik begleitet Barbara Westermann durch ihr ganzes Leben. „Ich bin in einer Musikerfamilie aufgewachsen“, erzählt die Kamp-Lintforterin, die heute ihre Liebe zur Musik an Groß und Klein weitergibt. Alle Kinder lernten in ihrer Familie ein Instrument, der Vater war Organist, ein Bruder schlug den Musikerberuf ein und spielt Oboe. „Ich habe selbst schon als 17-Jährige Unterricht gegeben“, erinnert sich die heute 62-Jährige, die sich nach einer Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau für die Musik als Lebensgrundlage entschied und den Schritt in die Selbstständigkeit wagte. „Das war 2004. Ich gründete eine Ich-AG als Musiklehrerin“, sagt sie schmunzelnd. TonArt Westermann hat sie diese seinerzeit genannt.