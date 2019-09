Aktion in Kamp-Lintfort : Tischgemeinschaft auf dem Prinzenplatz

Kamp-Lintfort Die evangelisch-freikirchliche Gemeinde hatte die Aktion vor der Kulisse von Da Vincis „Abendmahl“ initiiert.

Am Samstag luden die Mitglieder der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde an der Königstraße vier Stunden lang Passanten ein, an der langen Tafel eine große Stadtgemeinschaft zu bilden. Sie war Teil der dreitägigen Aktion „Tischgemeinschaft“, zu der einmal im Jahr in zehn Städten in Deutschland eingeladen wird, demnächst in Bochum und Flensburg. Am Freitagabend fanden sich die Baptisten zu einem Festabend ein, in dessen Mittelpunkt ein gemeinsames Essen stand. Es kamen 80 Menschen miteinander ins Gespräch. Am Samstagvormittag begann die Stadtgemeinschaft vor der Kulisse des Da-Vinci-Gemäldes mit der Stadtgemeinschaft. Am Samstagabend sang Björn Amadeus live in der Friedenskirche. Vor fünf Jahren begeisterte der Weselaner, der heute in Osnabrück lebt, bei dem Fernsehformat „The Voice of Germany“.2016 veröffentlichte er sein erstes Soloalbum. Es trägt den Titel „Ich glaube, es gibt mehr“, weil der bekennende Christ über Lebensfreude, Glaube und Liebe erzählt.