Alternative zu Tieren unterm Weihnachtsbaum Tierschutzbund aus Kamp-Lintfort empfiehlt Tier-Zeit als Geschenk für Kinder

Als Alternative zu Tieren als Weihnachtsgeschenk bietet der Bund Deutscher Tierfreunde mit Sitz in Kamp-Lintfort in seinen Tierheimen Zeit mit Tieren für Kinder und Jugendliche an. Das kostenlose Angebot richtet sich an Kinder, deren Eltern vielleicht dieses Jahr nicht so viel Geld für Geschenke haben oder aus unterschiedlichen Gründen zu Hause keine Tiere halten können.