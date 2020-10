Spenden für den Tierschutz in Kamp-Lintfort : Rettung in der Not: Hilfe für die Kitten Pina, Mogli und Tommy

Kamp-Lintfort Der Tierschutzverein Kamp-Lintfort setzt sich für die Katzen in der Region ein. Trotz Katzenschutzverordnung habe sich die Population der Tiere nicht verringert. Der Verein bittet um finanzielle Unterstützung.

Da ist zum Beispiel die kleine „Pina“. Die Katzenmutter, die vier Kitten hatte, sei in Neukirchen-Vluyn überfahren worden. Drei von ihnen wurden gefunden und in Obhut genommen. Pina hatte sich in einem großen unzugänglichen Kanalrohr mit einem Gitter davor verkrochen. Geduldiges Locken habe nicht geholfen, selbst Futter in einer Katzenfalle habe sie nicht dazu gebracht, aus ihrem Versteck zu kommen. Es folgte eine Woche vergeblichen Wartens. Völlig ausgetrocknet und unterernährt, sei sie dann doch durch liebevolle Pflege und Infusionen aufgepäppelt worden. Auch der kleine Kater „Mogli“ hätte einen fast aussichtslosen Start ins Katzenleben gehabt. Nachbarn eines Bauernhofes hatten darauf aufmerksam gemacht, dass es dort sehr viele kleine und ausgewachsene Katzen gebe, um die sich niemand kümmere. Gefunden worden sei der Kater in einem nahe gelegenen Feld, drei seiner Geschwister hätten tot neben ihm gelegen. Kater „Tommy“ lebte laut Tierschutzverein mit seiner Mutter und drei Geschwistern in einem Gewerbegebiet in Moers. Drei der Kleinen habe man eingefangen können, das vierte habe sich ein Fuchs geholt. Die Mamakatze sei kastriert worden, und da sie sich nicht zugänglich gezeigt habe, sei sie in ihr vertrautes Gebiet zurück gebracht worden.