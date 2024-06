Tierrettung in Rheurdt Feuerwehr befreit Pferd aus den Kuhlen

Die Freiwillige Feuerwehr Rheurdt ist am Samstagabend zu einer aufwendigen Tierrettung mit glücklichem Ausgang ausgerückt. Eine Frau war mit ihrem Pferd namens „Showtime" und weiteren Reitern über einen Waldweg nahe der Straße „An der Littard“ geritten, als dieses plötzlich aufschreckte, in Richtung der angrenzenden Littardkuhlen lief und dort ins Wasser rutschte. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte lag das Pferd in Ufernähe rund einen Meter tief im Wasser, teilte die Einsatzleitung mit.