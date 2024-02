Tierpark in Kamp-Lintfort rüstet auf Neue Alarmanlage schlägt Einbrecher in die Flucht

Gleich zweimal haben Einbrecher versucht, in den Tierpark Kalisto einzusteigen – zum ersten Mal in der Nacht vom 18. auf den 19. Oktober: Die Täter stahlen Baumaschinen und gespendetes Kleingeld und hätten erheblichen Sachschaden am Gebäude verursacht. „Glücklicherweise kamen weder Mensch noch Tier zu Schaden“, teilen die Tierpark-Betreiber mit. Der zweite Einbruchsversuch in der Nacht vom 26. auf den 27. Dezember sei jedoch gescheitert. „Dank der CS Sicherheit + Service GmbH, woraufhin der Einbrecher die Flucht ergriff“, heißt es in einer Pressemitteilung. Denn nach dem Vorfall im Oktober sei aber deutlich geworden, dass eine Überarbeitung des Sicherheitssystems des Kamp-Lintforter Tierparks notwendig gewesen sei.