Tierpark in Kamp-Lintfort Im Kalisto geht es spanisch zu

Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr. Sie biete den Gästen „die Möglichkeit, in die lebendige Kultur Spaniens einzutauchen“, teilte der Tierpark mit. „Die Besucher erwartet eine Vielzahl an kulinarischen Köstlichkeiten, darunter traditionelle Tapas, fruchtige Sangría sowie eine Auswahl an erfrischenden Cocktails. Die lebhaften Rhythmen spanischer Musik schaffen eine mitreißende Atmosphäre, die zum Tanzen und Feiern einlädt.“