Tierherberge in Kamp-Lintfort Der Rohbau des neuen Hundehauses steht

„Bürgermeister Landscheidt hat sich für uns und unsere Tiere starkgemacht. So ist der Erhalt der Tierherberge gelungen“, freut sich Martina Klein. Ohne Eigentümerwechsel würde der Pachtvertrag Ende 2023 auslaufen. Rund 6000 Quadratmeter groß ist das Grundstück Am Drehmannshof, auf dem die Vierbeiner genügend Auslauffläche in der Gruppenhaltung haben und in Blockhäusern untergebracht sind. Rund 20 Hunde warten auf ein neues Zuhause. Sorge bereiten Klein die Hunde, die über den ausländischen Tierschutz angeschafft wurden, und nach Corona, Homeoffice und geschlossenen Hundeschulen oftmals in Tierheimen landen. Kleintiere wie Wellensittiche und Nager sind im Haupthaus untergebracht. Jüngster Zugang ist eine rund 1,50 Meter lange Pythonschlange, die eine Kamp-Lintforterin in ihrem Blumenbeet entdeckte und umgehend die Tierherberge verständigte. Da der Terrazoo in Rheinberg aktuell überbelegt ist, erholt sich die Python im warmen Terrarium und gutem Futter in Kamp-Lintfort. „Vermutlich lebte sie schon länger draußen. Sie hatte Glück, weil wir keine Wintertemperaturen haben. Ich denke, dass wir in nächster Zeit mehr solche Fundtiere haben werden“, so die Prognose von Martina Klein. Neben der positiven Entwicklung für den Standort sorgt die allgemeine Situation für Verzögerungen am Bau. Handwerker fehlen. Bei Baumaterialien explodieren die Kosten, es gibt Lieferengpässe. Hinzu kommen die Energiekrise und steigende Preise. „Bei uns sind die Spenden rückläufig. Mitglieder treten oftmals wegen der eigenen angespannten finanziellen Situation aus. Die Tierarztkosten sind gestiegen“, so die Zwischenbilanz von Martina Klein.