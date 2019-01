Tierherberge Kamp-Lintfort vermittelt Vierbeiner: Auf der Suche nach einem Zuhause

Die beiden Kangals Asia und Bullit warten in der Tierherberge in Kamp-Lintfort auf neue Besitzer. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Nach einer Vermittlungssperre über die Feiertage suchen die Tiere der Tierherberge in Kamp-Lintfort weiter ein liebesvolles Heim.

Die Feiertage sind vorbei, alle Geschenke sind ausgetauscht. Einige gefallen, andere vielleicht nicht. Glücklicherweise lassen sich viele von ihnen noch umtauschen. Oder sind schon irgendwo im Schrank verschwunden. War das Geschenk, das sich als nicht passend herausstellt hat, ein Tier, funktioniert das nicht. Oftmals werden die Vierbeiner dann einfach ausgesetzt. Nadine Förster, Leiterin der Tierherberge in Kamp-Lintfort, berichtet allerdings von einer positiven Bilanz nach den Feiertagen. „Lediglich an Silvester wurde ein Kaninchen bei uns abgegeben, dass wohl draußen gefunden wurde“. Nach einem Vermittlungsstopp über die Feiertage suchen die Bewohner der Tierherberge aber nun weiter ein Zuhause, indem sie langfristig bleiben können.

Den Vermittlungsstopp über die Feiertage richten viele Tierheime ein, um zu vermeiden, dass Tiere überhaupt als Präsent unter dem Weihnachtsbaum landen. Auch die Tierherberge hat vom 19. Dezember bis letzten Donnerstag keine Tiere vermittelt. „Das machen wir schon seit vielen Jahren“, sagt Nadine Förster. „Ein Haustier zu haben, bedeutet eben auch viel Zeit zu investieren.“ Die Entscheidung für einen tierischen Mitbewohner sollte also bewusst gefällt werden. Im Moment leben in der Tierherberge in Kamp-Lintfort etwa 35 Hunde, 20 Katzen und 12 Kleintiere. Notfälle, oder solche, die schwer erkrankt sind und besondere Führsorge brauchen, gibt es zurzeit nicht. „Aber alle brauchen ein Zuhause“, sagt Nadine Förster.