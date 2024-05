Theater in Kamp-Lintfort Die Stadthalle wird zum Gefängnis

Gefängnis als Experimentierfeld? Das war der Kern eines psychologischen Experiments, das 1971 unter der Leitung von Philip Zimbardo an der Stanford University in Kalifornien (USA) durchgeführt wurde, berichtet der Theaterkreis des Georg-Forster-Gymnasiums in Kamp-Lintfort. Aus 70 Studenten, die sich auf eine Zeitungsannonce gemeldet hätten, seien auf der Basis von Interviews und Persönlichkeitstests 24 Versuchspersonen ausgewählt worden. Diese seien zufällig in zwei Gruppen eingeteilt worden: Wärter und Gefangene. Dies ist der Stoff, den sich der Theaterkreis des Georg-Forster-Gymnasiums in diesem Jahr für die Theaterbühne vorgenommen hat. Premiere ist am Freitag, 24. Mai, 19.30 Uhr, in der Stadthalle.