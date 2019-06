Georg-Forster-Gymnasium Kamp-Lintfort : Theaterkreis zeigt Molières „Der Geizige“

Kamp-Lintfort Zwölf Jugendliche vom Georg-Forster-Gymnasium proben für drei Aufführungen in der Christuskirche.

(RP) Eine klassische Komödie bringt der Literaturkurs des Georg-Forster-Gymnasiums auf die Bühne: „Der Geizige“ von Molière. In ungewohnter Umgebung proben die zwölf Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 11 unter Leitung ihres Lehrers Wolfgang Grobenstieg in recht ungewohnter Umgebung, denn ihr angestammter Aufführungsort, die Stadthalle, wird derzeit renoviert. Die Evangelische Kirchengemeinde Kamp-Lintfort gewährt den jungen Schauspielern nun aber freundlicherweise „Kirchenasyl“ in der Christuskirche – ein idealer und spannender Aufführungsort, wie die Schüler finden.

„Der Geizige“ wurde zum ersten Mal am 9. September 1668 aufgeführt, ist witzig und aktuell wie eh und je. Harpagon, die Hauptfigur des Stückes, ist ein reicher, misstrauischer Geizkragen, der sein Geld in einer Kassette im Garten vergraben aufbewahrt. Er ist von dem Gedanken besessen, jemand könne ihn bestehlen. Seine Dienerschaft bringt er mit seinem Misstrauen und seiner Knausrigkeit zur Verzweiflung. Damit ihm auch seine beiden Kinder keine Kosten mehr verursachen, will er sie reich verheiraten. Seine Tochter Élise ist verliebt in den jungen Valère, soll aber den wohlhabenden Witwer Anselme heiraten – in Harpagons Augen die perfekte Partie, da Anselme auf eine Mitgift verzichtet. Für seinen Sohn Cléante hat Harpagon eine reiche Witwe vorgesehen, doch auch dessen Begeisterung hält sich in Grenzen, da er in die hübsche, aber mittellose Mariane verliebt ist. Auf die hat aber Harpagon selbst ein Auge geworfen . . .