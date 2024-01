Theater in Kamp-Lintfort Die Spielzeit 2024 startet mit einem Psychothriller

Sebastian Fitzek ist einer der bekanntesten deutschen Schriftsteller. Seine Werke sind bislang in 20 Sprachen übersetzt. Als einer von wenigen deutschen Thrillerautoren wird er auch in England und den USA verlegt. Seine Gesamtauflage liegt bei ungefähr fünf Millionen verkauften Büchern. Theaterkarten im freien Verkauf gibt es in der Buchhandlung Am Rathaus, Moerser Str. 239, (Tel. 02842 921779). Die Aufführung findet statt am 23. Januar, 20 Uhr, in der Stadthalle.