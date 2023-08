Kultur in Kamp-Lintfort Burghofbühne eröffnet die Theaterspielzeit

Der Vorverkauf startet am Freitag, 1. September für alle sieben Stücke, die in der neuen Spielzeit geplant sind. Der Eintritt zu den Vorstellungen kostet jeweils 17 Euro, 15 Euro oder 13 Euro (inkl. Vorverkaufsgebühr) in drei Rängen. Karten sind in der Buchhandlung Am Rathaus, Moerser Straße 239, Telefon 02842 921779 erhältlich. Beginn: 20 Uhr, Einlass: 19 Uhr. Sofern nichtverkaufte Karten vorhanden sind, können diese an der Abendkasse ab 19 Uhr erworben werden. Dies teilt das Kulturbüro der Stadt mit. Der Spielplan ist auf der Homepage der Stadt zu finden.

www.kamp-lintfort.de/de/inhalt/theaterabonnement-eintrittspreise/