Theatervorstellung in Kamp-Lintfort Kunst oder das Ende einer 15-jährigen Freundschaft

„Was ist Kunst?“ Ist sie das Ergebnis höchsten Könnens oder einfach nur die Laune eines kreativen Scharlatans? Dieser Frage ging am Mittwoch eine Komödie in der Kamp-Lintforter Stadthalle nach. Unter dem Titel „Kunst“ konnten die Zuschauer dort erleben, was ein 1,20 mal 1,60 Meter großes Gemälde mit der 15-jährigen Freundschaft dreier Männer anzurichten in der Lage sein kann.