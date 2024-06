Kultur in Kamp-Lintfort Das bietet das neue Theaterabo

Komödie, Krimi, Schauspiel oder Musical – das Theaterprogramm in der Stadthalle hat viele Fans und ist ein fester Bestandteil des städtischen Kulturprogramms. Für die neue Theatersaison in Kamp-Lintfort 2024/25 können ab sofort Abonnements erworben werden. Zwischen September 2024 und April 2025 werden sieben Spieltermine geboten. „Ein Blick in den Spielplan lohnt sich; er liegt an vielen öffentlichen Stellen aus und wird auf Anfrage kostenlos zugeschickt“, teilte die Stadt mit. Alle Vorstellungen beginnen um 20 Uhr. Die Termine: