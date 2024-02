Kultur in Kamp-Lintfort Erinnerungskultur auf dem Theater

Bernhard Schlinks 1995 gleichnamig erschienener Roman um die komplexen Fragen von Schuld und Verantwortung in der Folge des Holocausts ist ein Schlüsselwerk des 20. Jahrhunderts. Die in Kamp-Lintfort gezeigte Bühnenfassung stammt von Mirjam Neidhart. Inszeniert hat diese Vorlage Pia Böhme. Zusammen mit ihrer Bühnen- und Kostümbildnerin Rabea Stadthaus und dem Dramaturgen Christian Scholze entstand eine klug durchdachte und dramaturgisch gut strukturierte in höchst assoziativen Bildern spielende Bühnenarbeit.