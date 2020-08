Ausbildung in Kamp-Lintfort : Programm für junge Talente

Kai Jörg Tiedemann ist einer der beteiligten Professoren. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Kamp-Lintfort Die Hochschule Rhein-Waal beteiligt sich an den Talent-Tagen Ruhr. Insgesamt drei Workshops bietet der Studiengang Environment and Energy im Green FabLab auf dem Gelände der Landesgartenschau im Zechenpark an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mit unterschiedlichen Veranstaltungsformaten und vielen Workshops zum Mitmachen fördern die Talent-Tage Ruhr junge Talente und zeigen auf, wie Nachwuchsförderung gelingen kann. Mit gleich vier Angeboten für Schüler ab der Mittelstufe und für Studenten ist der Studiengang Environment and Energy der Fakultät Kommunikation und Umwelt vom 16. bis 26. September mit dabei.

Bei der bundesweit einzigartigen Leistungsschau der Bildung zeigen Hochschulen, Unternehmen, Kammern, Vereine, Kommunen und Initiativen aus der gesamten Region, wo Talente zu finden sind und wie Nachwuchsförderung dank gezielter Bildungsangebote gelingen kann. Mit dabei ist auch der Studiengang Environment and Energy der Fakultät Kommunikation und Umwelt der Hochschule Rhein-Waal in Kamp-Lintfort.

Insgesamt drei Workshops bietet er im Green FabLab auf dem Gelände der Landesgartenschau im Zechenpark an. Zudem gibt es Online-Mitmachaktionen in einem Studierendenprojekt der Hochschule als Fairtrade University. Am 21. September von 13 bis 18 Uhr können Schüler der Mittelstufe unter der Leitung von Rolf Becker, Professor für Physik mit dem Schwerpunkt Sensorik und Mechatronik, Nistkästen und elektronische „Spione“ bauen. So stehen der Nestbau, die Aufzucht sowie erste Flugversuche der Jungvögel unter Beobachtung. Kleine batteriebetriebene Kamera-Module senden ihre Daten über WLAN ins Internet. Dort sind die Bilder und Videos aus den Nistkästen zu sehen. Die Schüler werden jeweils zu zweit an einem Nistkasten arbeiten.

Vorgestellt wird auch die Speicherung von Energie in Form von Wasserstoff H2. Dieser kann mit Hilfe von elektrischem Strom aus Wasser hergestellt werden. In einer Brennstoffzelle wird Wasserstoff anschließend mit Sauerstoff O2 aus der Luft in Wasser und elektrische Energie umgewandelt und kann so beispielsweise zum Betreiben eines elektrischen Motors genutzt werden. Wie aber funktioniert die Elektrolyse? Wie kann Wasserstoff gespeichert und in einer Brennstoffzelle Strom erzeugt werden? All das können Schüler der Oberstufe am 22. oder am 24. September jeweils von 14 bis 18 Uhr unter der Leitung von Irmgard Buder, Professorin für erneuerbare Energien und Elektromobilität, in Experimenten untersuchen – zum Beispiel an Modellautos, die mit Wasserstoff fahren.

Die Sommer 2018 und 2019 haben gezeigt: Trockenheit und Wassermangel als Symptome des Klimawandels haben Mitteleuropa erreicht und werden wahrscheinlich auch die kommenden Jahre prägen. Von der Großlandwirtschaft bis zum heimischen Kleingarten wird daher der Bedarf an intelligenten Bewässerungssystemen spürbar wachsen. Am 23. September von 10 bis 17 Uhr erhalten Schüler der Mittel- und Oberstufe von Kai Jörg Tiedemann, Professor für Ökologie und Umwelt, eine praktische Anleitung zum Bau eines vollautomatischen Bewässerungssystems für das Format eines Blumenkastens.