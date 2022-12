Für den guten Zweck in Kamp-Lintfort Lions-Club unterstützt die Tafel bei der Anschaffung von Autos

Profitiert haben von dem vielen Geld ganz unterschiedliche Adressaten, wie das Friedensdorf Oberhausen, das Hospiz Haus Sonnenschein in Rheinberg oder die Aktion „Das grüne Klassenzimmer“. Der Lions-Club hat anlässlich seines Gold-Jubiläums beschlossen, die Anschaffung von dringend benötigten Autos für die Tafel in Rheinberg und die Tafel in Kamp-Lintfort jeweils mit 5000 Euro zu bezuschussen. Die Übergabe an die Tafel in Rheinberg erfolgte im Dezember 2021.